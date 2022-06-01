В Рязани на сутки перекроют движение по улице Великанова

Ограничения связаны с аварийным ремонтом тепловых сетей. На время работ установят дорожные знаки. Места будут огорожены.

В Рязани временно перекроют движение по улице Великанова. Об этом сообщили в мэрии .

Так, для транспорта с 6:00 2 июня до 0:00 3 июня закроют участок от дома № 1 до дома № 13.

Ограничения связаны с аварийным ремонтом тепловых сетей. На время работ установят дорожные знаки. Места будут огорожены.

Из-за закрытия движения, изменится схема движения городского транспорта.