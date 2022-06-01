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В Рязани на сутки перекроют движение по улице Великанова
Ограничения связаны с аварийным ремонтом тепловых сетей. На время работ установят дорожные знаки. Места будут огорожены.

В Рязани временно перекроют движение по улице Великанова. Об этом сообщили в мэрии.

Так, для транспорта с 6:00 2 июня до 0:00 3 июня закроют участок от дома № 1 до дома № 13.

Ограничения связаны с аварийным ремонтом тепловых сетей. На время работ установят дорожные знаки. Места будут огорожены.

Из-за закрытия движения, изменится схема движения городского транспорта.

  • Автобусы № 42 от остановки «АО „Русская кожа“» проследуют до пункта «Памятник Братства по оружию» по своему маршруту. От Приокского путепровода они поедут по Московскому шоссе, улице Юбилейной. Далее — по своему маршруту. В обратном направлении они проследуют без изменений;
  • Автобусы № 88 от остановки «улица Крупской» до «Народного бульвара» поедут по улице Крупской, Народному бульвару. Далее — по своему маршруту. При движении от поселка Строитель до пункта «Бульвар Победы» транспорт будет ехать по своему привычному пути. Далее он проследует по Народному бульвару и улице Крупской;
  • троллейбусы маршрута № 10 от пункта «улица Крупской» до остановки «Народный бульвар» поедут по улице Крупской, Народному бульвару, далее по своему маршруту. При движении из центра до пункта «Рязанская таможня» по своему маршруту, далее по Московскому шоссе и улице Юбилейной.