В Рязани на пять дней закроют проезд на улице Электрозаводской

Ограничения связаны с ремонтом тепловых сетей на участке.

В Рязани на пять дней закроют проезд на улице Электрозаводской. Об этом в среду, 1 мая, сообщила пресс-служба мэрии.

Дорогу перекроют в районе дома № 56. Она будет закрыта с 8.00 2 июня до 00.00 6 июня.

Ограничения связаны с ремонтом тепловых сетей на участке.

На указанный срок на месте установят предписывающие и предупреждающие знаки. Место работ огородят.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своих поездок.