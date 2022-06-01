Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
23°
Сбт, 04
20°
Вск, 05
18°
ЦБ USD 61.58 0.11 03/06
ЦБ EUR 64.91 1.25 03/06
Нал. USD 67.11 / 65 03/06 11:51
Нал. EUR 72.21 / 70 03/06 11:51
Новости
Публикации
Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани: Чтобы добиться результатов, нужно не...
В Рязани экология и промышленные выбросы — актуальный в...
Вчера 10:00
525
Где в Рязани можно купить бюджетный автомобиль по системе трейд-ин?
Журналист РЗН. инфо посетил салоны популярных марок и с...
31 мая 12:19
1 142
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
26 мая 17:12
3 258
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
25 мая 14:10
5 533
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани четырех человек задержали за серию краж
Трое из них — жители Подмосковья.

В Рязани полицейские раскрыли серию краж. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 18 мая, в полиции появилась информация о краже в магазине на улице Октябрьской. Злоумышленники взломали дверь. Из кассы пропали 33 тысячи рублей.

С этого момента информация о похожих кражах из магазинов в Московском районе появлялись после каждой ночи. Изредка преступники взламывали два или три небольших магазин. Они крали только выручку.

Во время опроса местных жителей полицейские получили информацию о внешности троих мужчин. По версии опрошенных, они взламывали двери и скрывались с мест происшествия.

Оперативники, проанализировав расположение магазинов, предположили маршруты передвижения преступников. На основе этих данных на путях их возможного движения к магазинам и на направлениях отхода появились скрытые группы наблюдения.

Вскоре оперативники увидели в Приокском двух мужчин, похожих на разыскиваемых. Их остановили. Выяснилось, что жители Московской области причастны к кражам. Также установлено, что с преступлениями связаны один житель Подмосковья и 24-летний рязанец, ранее неоднократно судимый. Их задержали.

По предварительным данным, рязанец выезжал на заработки на стройку в Московскую область. На одном из объектов он познакомился с тремя местными жителями. Одному было 25 лет, остальным — по 17.

Рязанец пригласил их к себе домой и предложил помощь в организации краж. Он выбирал точки для преступлений, а его гости их совершали. Они делили деньги на четверых и тратили, в основном, на синтетические наркотики. В ночь задержания двое преступников решили проникнуть в еще один магазин. Однако их остановили оперативники.

За пять дней, по версии следствия, они совершили кражи из восьми магазинов. Общая сумма украденных средств — более 130 тысяч рублей.

На преступников завели дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Их взяли под стражу.