В Рязани четырех человек задержали за серию краж

Трое из них — жители Подмосковья.

В Рязани полицейские раскрыли серию краж. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

В среду, 18 мая, в полиции появилась информация о краже в магазине на улице Октябрьской. Злоумышленники взломали дверь. Из кассы пропали 33 тысячи рублей.

С этого момента информация о похожих кражах из магазинов в Московском районе появлялись после каждой ночи. Изредка преступники взламывали два или три небольших магазин. Они крали только выручку.

Во время опроса местных жителей полицейские получили информацию о внешности троих мужчин. По версии опрошенных, они взламывали двери и скрывались с мест происшествия.

Оперативники, проанализировав расположение магазинов, предположили маршруты передвижения преступников. На основе этих данных на путях их возможного движения к магазинам и на направлениях отхода появились скрытые группы наблюдения.

Вскоре оперативники увидели в Приокском двух мужчин, похожих на разыскиваемых. Их остановили. Выяснилось, что жители Московской области причастны к кражам. Также установлено, что с преступлениями связаны один житель Подмосковья и 24-летний рязанец, ранее неоднократно судимый. Их задержали.

По предварительным данным, рязанец выезжал на заработки на стройку в Московскую область. На одном из объектов он познакомился с тремя местными жителями. Одному было 25 лет, остальным — по 17.

Рязанец пригласил их к себе домой и предложил помощь в организации краж. Он выбирал точки для преступлений, а его гости их совершали. Они делили деньги на четверых и тратили, в основном, на синтетические наркотики. В ночь задержания двое преступников решили проникнуть в еще один магазин. Однако их остановили оперативники.

За пять дней, по версии следствия, они совершили кражи из восьми магазинов. Общая сумма украденных средств — более 130 тысяч рублей.

На преступников завели дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Их взяли под стражу.