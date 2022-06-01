В Рязань привезут мощи Матроны Московской

Святыню доставят в Успенский кафедральный собор.

В Рязань привезут мощи Матроны Московской. Об этом сообщается на сайте Рязанской епархии.

Святыню доставят в Успенский кафедральный собор. Поклониться ей можно будет с 13 по 19 июня. Собор будет открыт с 7.00 до 19.00.

«Матрона Московская — удивительная святая, вся жизнь которой стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. Люди приезжали за помощью к матушке за десятки километров со своими болезнями, тревогами, скорбями. И в наши дни не иссякает поток верующих, желающих помолиться у ее мощей. Как при жизни она помогала людям, так помогает и сейчас, о чем есть неисчислимое количество свидетельств», — говорится на сайте.