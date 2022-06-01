В России батальон Челебиджихана* признали террористическим

Соответствующий иск поступил от Генпрокуратуры.

В России батальон Челебиджихана* признали террористическим. Об этом в среду, 1 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

Соответствующий иск поступил от Генпрокуратуры. Теперь «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* запрещен на территории России.

«Суд признал террористической организацию «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* и запретил ее деятельность на территории РФ», — сказали в пресс-службе.

* Запрещенная в России террористическая организация