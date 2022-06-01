В Карелии мужчина похитил и запер в сарае сожительницу

Инцидент произошел в мае.

В Карелии 43-летний мужчина похитил сожительницу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления следкома.

По предварительной информации, в мае подозреваемый приревновал 35-летнюю женщину. Он усадил ее в автомобиль, отвез в другую местность и запер в сарае. Мужчина прикрутил к окнам и двери доски, чтобы та не смогла выбраться. Отмечается, что через некоторое время женщине удалось выйти из сарая и обратиться в полицию.

На мужчину завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 126 УК РФ («похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья»). Решается вопрос о мере пресечения.