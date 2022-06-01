В Екатеринбурге коммунальщики нашли скелет человека при ремонте теплотрассы

Скелет человека нашли при демонтаже коммуникаций. Судмедэксперты установили, что давность смерти не меньше трех лет. Видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер, пока не нашли.

В Екатеринбурге коммунальщики нашли скелет человека при ремонте теплотрассы. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба городского УМВД.

Труп обнаружили на улице Бетонщиков. Скелет человека нашли при демонтаже коммуникаций. Судмедэксперты установили, что смерть наступила не менее трех лет назад. Видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер, пока не нашли.

В настоящее время на месте работают следователи. Они осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Для установления пола, возраста, давности и точной причины смерти человека, останки которого обнаружены, будет проведено соответствующее экспертное исследование.