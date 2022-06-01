Судье, огласившему приговор экс-мэру Рязани, вынесли частное представление

Это связано с длительным не направлением дела в апелляционный суд.

Судье Советского райсуда Рязани Михаилу Петрухову вынесли частное представление за длительное не направление в апелляционный суд дела бывшего мэра Сергея Карабасова. Об этом сообщила « Новая газета-Рязань ».

По версии издания, дело к областному суду Петрухов готовил более трех месяцев. В это время Карабасов, бывший глава управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалев и директор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов отбывали наказание в СИЗО.

Напомним, приговор фигурантам отменили во вторник, 31 мая.