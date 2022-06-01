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Сорокина осмотрела две территории, ремонтируемые по программе по поддержке местных инициатив
Речь идет о пространствах на 3-м Мопровском переулке и на Народном бульваре.

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела две территории, на которых ведутся работы по программе по поддержке местных инициатив. Об этом она рассказала на странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, она рассказала о ходе благоустройства проезда и тротуара у детской хоровой школы № 8 на 3-м Мопровском переулке. По словам Сорокиной, выполнено 80% работ — участок защебенили, бордюрный камень установили, крышки на колодцах поменяли. За выполнением ремонта следят родители и дети, обучающиеся в школе. Отмечается, что срок окончания работ — 15 июля, однако подрядчик опережает график.

«Посмотрели и школу. Детей здесь обучается немало — 312 человек, и все талантливые, творческие!», — заявила Елена Сорокина.

Мэр сообщила о работах в районе дома № 4 по Народному бульвару. Там обустраивают детскую площадку с покрытием и дорожку к ней. Там же появятся лавочки и урны. «Срок — 1 июля, но работы ведутся с опережением, подрядчик планирует сдать объект гораздо раньше», — заявила глава горадминистрации.

Помимо этого, Сорокина обратила внимание на автомобили, паркующиеся на зеленой зоне рядом с детской площадкой. Она заявила, что подобная ситуация недопустима.

«Если жильцы хотят сделать на этой территории парковку, они имеют на это полное право — участок оформлен в общедолевую собственность. Управлению благоустройства нужно проработать этот вопрос. Кроме того, дорога во дворе нуждается в ремонте — поручила проработать вопрос по включению двора в план на будущий год», — констатировала мэр.

Помимо этого, местные жители пожаловались Сорокиной, что контейнерная площадка не оборудована по нормативам. Мэр поставила задачу перед профильными специалистами убрать мусор, складированный рядом с площадкой, и «понудить» УК к выполнению обязательств.