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Рязанская область получит более 115 миллионов на расчистку реки Солотча
С просьбой выделить дополнительные субсидии врио губернатора Павел Малков обратился с председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутату от Рязанской области Андрею Макарову.

Рязанская область получит средства на расчистку реки Солотча. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам врио губернатора Павла Малкова, Солотча является украшением Мещеры и центром притяжения туристов и горожан. Он добавил, что рязанцы неоднократно обращались к нему с просьбой решить проблему загрязнения реки.

Поэтому Павел Малков обратился с председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутату от Рязанской области Андрею Макарову с просьбой выделить дополнительные субсидии.

Согласно решению комиссии федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, в 2022 году регион получит 69,8 миллионов рублей, а в 2023 — еще 46,1 миллиона рублей.

С инициативой о направлении в регион дополнительных субсидий на расчистку русла реки врио Губернатора Павел Малков обратился к Председателю Комитета по бюджету и налогам Госдумы Р. Ф., депутату от Рязанской области Андрею Макарову.

«Считаю необходимым обеспечить защиту уникальной экологии Солотчи — одного из красивейших мест региона. За всеми действиями подрядчика должен быть обеспечен постоянный контроль: как за качеством работ, так и сроками их проведения», — подчеркнул Андрей Макаров.