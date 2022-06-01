Рязанская область получит более 115 миллионов на расчистку реки Солотча

С просьбой выделить дополнительные субсидии врио губернатора Павел Малков обратился с председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутату от Рязанской области Андрею Макарову.

Рязанская область получит средства на расчистку реки Солотча. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам врио губернатора Павла Малкова, Солотча является украшением Мещеры и центром притяжения туристов и горожан. Он добавил, что рязанцы неоднократно обращались к нему с просьбой решить проблему загрязнения реки.

Поэтому Павел Малков обратился с председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутату от Рязанской области Андрею Макарову с просьбой выделить дополнительные субсидии.

Согласно решению комиссии федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, в 2022 году регион получит 69,8 миллионов рублей, а в 2023 — еще 46,1 миллиона рублей.

С инициативой о направлении в регион дополнительных субсидий на расчистку русла реки врио Губернатора Павел Малков обратился к Председателю Комитета по бюджету и налогам Госдумы Р. Ф. , депутату от Рязанской области Андрею Макарову.

«Считаю необходимым обеспечить защиту уникальной экологии Солотчи — одного из красивейших мест региона. За всеми действиями подрядчика должен быть обеспечен постоянный контроль: как за качеством работ, так и сроками их проведения», — подчеркнул Андрей Макаров.