Рязанцев попросили воздержаться от посещения лесов в Клепиковском районе

В Клепиковском и Криушинском лесничествах планируют обработку деревьев биологическим препаратом с 3 по 20 июня.

Рязанцев попросили воздержаться от посещения лесов в Клепиковском районе. Об этом в среду, 1 июня, сообщило региональное минприроды.

В Клепиковском и Криушинском лесничествах планируют обработку деревьев биологическим препаратом с 3 по 20 июня.

Посещать леса, пасти животных и собирать там травы не советуют во время обработки и в течение недели после нее.