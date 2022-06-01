Российские власти намерены вернуть почетное звание «Мать-героиня»

В советское время существовало почетное звание «Мать-героиня». На заседании президиума Госсовета озвучили идею возродить это звание. Инициативу поддержал президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Российские власти намерены вернуть почетное звание «Мать-героиня», которое существовало в советское время. Об этом в среду, 1 июня, сообщило агентство ТАСС.

Ранее идею возродить звание озвучили на заседании президиума Госсовета. Инициативу поддержал президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Глава государства также предложил установить к награде единовременную выплату — один миллион рублей. Инициатива войдет в указ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».