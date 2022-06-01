Путин поддержал идею создания единого детского движения в России

Глава государства поприветствовал участников фестиваля «Большая перемена» — он проходит на московской ВДНХ.

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого детского движения. Об этом сообщило РИА Новости .

Путин поприветствовал участников фестиваля «Большая перемена» — он проходит на московской ВДНХ.

«Главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям. Но как это будет устроено, решать именно вам. Ваше мнение, ваши предложения имеют ключевое значение», — сообщил в обращении президент.