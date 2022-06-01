Причиной задымления в доме на Касимовском шоссе стал холодильник

В МЧС рассказали подробности инцидента.

В МЧС рассказали подробности инцидента в доме на Касимовском шоссе. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что сообщение о пожаре поступило в 9.53 по адресу дом № 21 по Касимовскому шоссе. Причиной задымления стал холодильник. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

В происшествии никто не пострадал.

На место выезжали три единицы техники и десять человек личного состава.