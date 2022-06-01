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Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД
Один из них начинал службу в Рязанской области.

Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов и одного полковника полиции. Об этом сообщило РБК со ссылкой на выписку из указа.

Подлинность документа подтвердил источник издания, близкий к МВД.

Так, Путин уволил начальника управления полиции по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина, начальника управления по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина, заместителя начальника главка по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майора Александра Лааса, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению генерал-майора Юрия Инстранкина, начальника оперативного управления генерал-майора Александра Удовенко и первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра полковника полиции Эмиля Мусина.

Источник назвал увольнение полицейских «обычной кадровой ротацией» в ведомстве.

Руководитель управления полиции по Владимирской области Василий Кукушкин до назначения начальником главка работал в органах внутренних дел в Рязанской области. С 2003 по 2004 год он был министром внутренних дел Ингушетии, возглавлял УВД по Костромской области и являлся главой полиции в Карелии.