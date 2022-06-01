Полицейские помогли вернуться домой потерявшемуся рязанцу

Инцидент случился в поселке Приокский.

В Рязани полицейские помогли вернуться домой потерявшемуся 51-летнему мужчине. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в поселке Приокский. Патрульные полицейские обратили внимание на мужчину, который был дезориентирован. Поговорив с ним, правоохранители установили личность рязанца.

Выяснилось, что накануне в полицию обратилась его 78-летняя мать. Она сообщила, что ее сын ушел из дома и перестал выходить на связь. В силу особенностей состояния здоровья он мог заблудиться.

Полицейские доставили рязанца домой.