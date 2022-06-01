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Под Рязанью у четверых закладчиков нашли 145 граммов наркотиков
Инцидент произошел в Дядькове

Под Рязанью полицейские задержали четверых закладчиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Дядькове правоохранители блокировали «ВАЗ», в котором ехали четверо жителей Спасска-Рязанского. По имевшейся информации, молодые люди, троим из которых по 18 лет, а одному — 21, распространяли синтетические наркотики через «закладки».

При личном досмотре мужчин и салона машины полицейские нашли свертки с 70 граммами производного N-метилэфедрона и более 20 таблеток «экстази». Оперативники узнали, что они хотели извлечь наркотики из тайника в Рязани. Далее на улице Пугачева полицейские нашли тайник, в котором лежали 60 граммов «синтетики».

При проведении личного досмотра участников преступной группы и досмотра салона автомобиля сотрудники полиции обнаружили свертки с производным N-метилэфедрона массой более 70 граммов и более 20 таблеток МДМА («экстази»). В ходе работы со злоумышленниками оперативники выяснили, что они намеревались извлечь из тайника в городе Рязани предназначенные для них наркотики. В дальнейшем на участке местности на улице Пугачева был выявлен импровизированный тайник, в котором находилось около 60 граммов «синтетики».Так, полицейские изъяли из оборота 145 граммов наркотиков. Отмечается, что мужчины распространяли вещества не только в Рязани и области, но и в Луховицах.

На мужчин завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Устанавливаются звенья поставок и распространения наркотиков.