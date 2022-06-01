Под Рязанью открылся центр поддержки семей с приемными детьми

В мероприятии участвовал врио губернатора Павел Малков.

В среду, 1 июня, врио губернатора Павел Малков поучаствовал в открытии центра «Семья и детство».

В этот день возле здания организовали праздник для детей и взрослых. На мероприятии присутствовали глава Рязани Татьяна Панфилова, учредитель благотворительного фонда Елена Тимченко, митрополит Марк и другие почетные гости.

В своем выступлении Павел Малков отметил, что центр открыли в день защиты детей, что очень символично.

«Центр „Семьи и детства“ появился в Рязанской области, благодаря плодотворному сотрудничеству с благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Кроме этого центра у нас совместно с фондом реализован и другой большой проект-городок для приемных семей „Ключ“. Сейчас там уже проживает 13 семей у которых почти 100 детей. Эти мальчишки и девчонки получили возможность обрести родной дом. Вопросы защиты детей, их образования, самореализации — главные приоритеты социальной политики, государства и, конечно, нашей области. Этими задачами должны заниматься системно, работать на опережение, создавать среду для подрастающего поколения и оперативно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. И эти задачи мы будем решать в том числе при поддержки специалистов центра „Семьи и детства“», — рассказал Павел Малков.

Учредитель благотворительного фонда Елена Тимченко напомнила, что городок «Ключ» в Полянах открыли в 2012 году. За это время 162 ребенка смогли найти свой дом. 30 из них стали выпускниками и у них появились свои семьи и дети.

«Фонд всегда был рядом с сообществом городка „Ключ“, мы помогали с юридической, психологической помощью, помогали Рязанской области развивать систему защиты приемных семей, организовывали детские лагеря. В 2018 году мы безвозмездно передали городок в Рязанскую область — государству. Теперь это не только место, где живут семьи с детьми, но и площадка для оказания кризисной помощи, дополнительного образования, развития школы приемных родителей», — отметила Елена Тимченко.

По словам учредителя, возглавляет центр многодетный отец Юрий Змейков. У него есть родные и приемные дети, всего их восемь. В центре создано многофункциональное пространство.

Есть игровые комнаты, с детьми работают специалисты — психологи, логопеды, дефектологии. Помимо этого, есть площадка для проведения концертов и конференций, организовано место для встреч семей.

«Наша общая задача — оберегать подрастающее поколение, защищать права и интересы детей… Этот центр лучших практик. Они тут не только копируются и внедряются, они тут во многом рождаются. Важно, что эти практики распространялись на другие учреждения образования нашей области», — заключил Павел Малков.