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Павел Малков поздравил студентов РГАТУ, отправившихся на практику
Врио губернатора отметил, что сейчас в агропромышленном комплексе много работы, вакансий и поддержки со стороны государства и местной власти

В среду, 1 июня, 278 студентов РГАТУ имени Костычева отправились на сельскохозяйственную практику в составе специализированных отрядов на 34 предприятия агропромышленного комплекса региона. С началом третьего трудового семестра приехал поздравить студентов врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

«Уже 65 лет традиция развивается и продолжает жить. Сегодня 278 молодых и энергичных студентов отправляются на 34 предприятия агропромышленного комплекса региона в составе механизированных, животноводческих, ветеринарных и технологических отрядов. Это отличная практика. Нельзя стать хорошим специалистом без работы в реальных условиях. Поэтому я вам желаю хорошо потрудиться и узнать много нового», — дал напутствие Павел Малков.

Врио губернатора отметил, что сейчас в агропромышленном комплексе много работы, вакансий и поддержки со стороны государства и местной власти.

«Только в этом году социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 50 семей. Причем мы недавно уточнили нормы закона, касающиеся поддержки молодых специалистов, и теперь работники аграрных предприятий могут получать ежемесячные выплаты до 35 лет, независимо от смены места работы. Главное, чтобы продолжали трудиться на предприятиях АПК в Рязанской области. Со своей стороны Правительство будет усиливать работу по повышению качества жизни в районах, а также будем развивать инфраструктуру, строить социальные и спортивные объекты. Сделаем все, что возможно в этих условиях», — рассказал Малков.