Опубликованы декларации о доходах министров Рязанской области за 2021 год

Документы появились на сайтах управлений, инспекций и министерств.

Опубликованы декларации о доходах министров Рязанской области за 2021 год. Документы разместили на сайтах управлений, инспекций и министерств.

Министр финансов Марина Наумова заработала 2,4 млн рублей, она владеет домом (160 кв. м.), 2/3 квартиры (70,2 кв. м.) и земельными участками. Глава минимущества Михаил Майоров задекларировал квартиру (63 кв. м.) и доход в 2,15 млн рублей.

Министр сельского хозяйства Боpис Шемякин заработал 2,3 млн рублей. Он владеет минивэном Mercedes-Benz Viano, домом площадью 367,4 кв. м., квартирой (57,7 кв. м.), тремя земельными участками и хозпостройками.

Глава минпрома Андрей Ворфоломеев за 2021 год задекларировал 2,18 млн рублей, квартиру площадью 95,4 кв. м. и 1/3 квартиры (94,9 кв. м.). Замминистра цифрового развития Тимур Морозов, который ранее исполнял обязанности главы министерства, указал в декларации доход в 1,36 млн рублей, ¼ квартиры (65,3 кв. м.) и Nissan Terrano.

Глава минтранса Вадим Решетник указал в декларации самый большой доход среди министров и зампредов правительства Рязанской области — 6,59 млн рублей. Кроме того, его супруга заработала более 4 млн рублей. Решетник владеет машиной Audi A8L и ¼ квартиры площадью 63,2 кв. м.

Руководитель рязанского минстроя Вячеслав Меньшов заработал за 2021 год 2,23 млн рублей, он владеет машиной Audi A6, снегоходом YAMAHA и автоприцепом «Сталкер». Среди недвижимости Меньшов указал дом площадью 135,6 кв. м., 1/3 квартиры (51 кв. м.), гараж и два земельных участка.

И.о. министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов задекларировал ½ квартиры 90,5 (кв. м.), нежилое помещение, машину Ford EcoSport и доход в 1,8 млн рублей. Министр природопользования Александр Новиков заработал за 2021 год 2,14 млн рублей. В имуществе он указал мотолодку Silver-340S с подвесным мотором MercyryME 15M, 1/3 квартиры (95,3 кв. м.).

Глава минтерпола Жанна Фомина указала в декларации дом площадью 269,9 кв. м., баню (99,6 кв. м.), два гаража, земельный участок и доход в 2,05 млн рублей. Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий заработал за 2021 год 2,4 млн рублей, он владеет домом (195,7 кв. м.), земельным участком и машиной Chevrolet Niva.

Глава минобра Ольга Щетинкина указала в декларации доход в 2,38 млн рублей, дачу (66,6 кв. м.), земельный участок и квартиры (58,6 и 71 кв. м.). Министр социальной защиты Валерий Емец заработал в 2021 году 2,5 млн рублей. Он владеет квартирой в Белоруссии площадью 73,2 кв. м., домом (80,6 кв. м.), еще одной квартирой (38,4 кв. м.) и земельным участком.

Виталий Попов, руководящий министерством культуры, указал в декларации за 2021 год доход в 6 млн рублей, а также дом (135,7 кв. м.) и земельный участок. Отмечается, что недвижимость он приобрел за счет ипотечного кредита, дохода от продажи квартиры и нежилого помещения.

Глава минспорта Владислав Фролов задекларировал Mazda СХ-5 (2018 года) и Lexus ES 250 (2019 года), дом площадью 213,2 кв. м., 1/5 квартиры (65,3 кв. м.) два садовых участка и еще один под жилищное строительство. За 2021 год министр заработал 1,86 млн рублей. Олег Василькин, который с августа 2021 по апрель 2022 исполнял обязанности начальника инспекции по охране ОКН, указал в декларации за 2021 год квартиру (40,5 кв. м.) и доход в 1,65 млн рублей.

Начальник госинспекции строительного надзора Елена Пырикова задекларировала заработок в 1,67 млн рублей, земельный участок, нежилое помещение, ¾ квартиры (52,8 кв. м.), 2/5 квартиры (39,4 кв. м.). Начальник госжилинспекции Геннадий Шмидт заработал за 2021 год 2,52 млн рублей, он владеет машиной Lexus RX300, квартирой (66,4 кв. м.), домом (218,1 кв. м.) и земельным участком.

Начальник ГУ гостехнадзора Игорь Кривозубов указал в декларации доход в 2,96 млн рублей, машину Mazda CX-5и половину квартиры площадью 60 кв. м. Людмила Гаврикова, руководящая ГУ ветеринарии, заработала 1,79 млн рублей. Он владеет машиной Volkswagen Polo и вместе с супругом квартирой площадью 34 кв. м.

Главный архитектор Рязанской области Роман Шашкин указал в декларации заработок в 1,99 млн рублей. Он владеет квартирой площадью 88 кв. м., домом (44,1 кв. м.), земельным участком и нежилым помещением. Начальник ГУ ЗАГС Елена Васильева указала в декларации машину Hyundai (без указания модели), дом (146,3 кв. м.), квартиру (43,6 кв. м.), нежилое помещение и земельный участок. Ее заработок за 2021 год составил 3,83 млн рублей.

Начальник главного архивного управления Александра Перехватова задекларировала 2,2 млн рублей. Она владеет квартирами (70,6 и 45,5 кв. м.), домом площадью 92,3 кв. м., земельным участком, нежилым помещением и машиной Nissan Tiida.