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На трех рязанских улицах 1 июня не будет холодной воды
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На трех рязанских улицах в среду, 1 июня, не будет холодной воды. Объявление появилось на сайте мэрии.

До 17:00 без ресурса останутся:

  • улица Тимакова, дома №№ 11, 13, 15/23;
  • улица Новоселов, дома №№ 25, 27, 29.

C 13:00 до 16:00 холодную воду отключат в домах №№ 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корпус 1, 19, 20, 21, 22, 22б, 23, 23а, 24, 25 корпус 1, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 стр. 1, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 62а, 63, 64 корпус 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 корпус 1, 76, 76 стр. 3, 77, 78 корпус 1, 78 корпус 2, 78, 8, 80 корпус 1, 80, 81, 82 корпус 1, 82 корпус 2, 82, 83, 84 корпус 1, 84, 85, 86, 86 стр. 1, 87, 88 корпус 1, 88, 89, 9, 90 корпус 1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 корпус 1, 97, 98 по улице Боголюбова.

Причина отключений — ремонтные работы.