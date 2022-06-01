Мэр Рязани проверила готовность лагерей «Сказка» и «Смена» к заезду детей

По ее словам, в 2022 году в них отдохнут более 1100 детей.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила готовность лагерей «Сказка» и «Смена» к заезду детей. Об этом она сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, в 2022 году в двух лагерях отдохнут более 1100 детей. На подготовку выделили более 20 миллионов рублей: на покупку мебели, инвентаря, оборудования, проведения лабораторных исследований, противопожарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также ремонт.

Комиссия по приемке работ в лагере «Сказка» состоится 10 июня. Открытие сезона запланировали на 15 июня. В лагере установили новые модульные санитарные кабины, в них сделали душевые с гигиеническими принадлежностями. Отремонтированы четыре корпуса, они уже готовы к заселению. Отмечается, что осталось покрасить входные группы.

Заезд в лагерь «Смена» начнется 2 июня. Сорокина отметила, что в корпусах сделали косметический ремонт. Также лицензирован медпункт. «Но есть и замечания — на выезде из лагеря на дороге ямы. Поручила сотрудникам обследовать территорию. Не сделали ремонт днем и заранее — будут ремонтировать дорогу ночью», — заявила мэр.

Также, по словам главы горадминистрации, в обоих лагерях столовые будут работать в одну смену — для этого закупили дополнительные стулья и столы.

Рассказала Сорокина и об образовательной программе и досуге. В 2022 году сезон посвящен году культурного наследия народов России, 100-летию со дня создания пионерской организации и 130-летию Константина Паустовского.

«День в лагере начинается с зарядки, даже до подъема жизнь кипит, профильные спортивные отряды проводят тренировки. Дети будут участвовать в конкурсах, спектаклях, спортивных и творческих состязаниях, будут и дискотеки. В течение лета запланировано много мастер-классов с интересными наставниками, с теми, кто состоялся в своей профессии. Будут работать кружки — фольклор, народная песня, английский язык, ИЗО, спортивные. Каждый день дети будут заняты чем-то интересным», — заявила мэр.

В обоих лагерях территории оснастили тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Представители ЧОП осуществляют круглосуточную охрану. Также на объектах обновили пожарную сигнализацию.

«Конечно, лагеря старые, инфраструктуру отдыха нужно развивать. Планируется, что на федеральном уровне будет разработана программа по модернизации летних детских учреждений. Чтобы не упустить шанс войти в эту программу, поручила подготовить сметы и проекты по ремонту детских лагерей Рязани», — заметила Сорокина.