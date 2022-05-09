В Рязани прошел Парад Победы. Фоторепортаж

В понедельник утром, 9 мая, в Рязани начался Парад Победы. Несмотря на дождливую погоду, празднование началось с возложения цветов к Вечному огню.

В понедельник утром, 9 мая, в Рязани начался Парад Победы. Несмотря на дождливую погоду, празднование началось с возложения цветов к Вечному огню.

Традиционный парад войск прошел по главным улицам города — от площади Победы до площади Ленина.

На площади Победы праздник начался с возложения цветов к мемориалу. Командующий парадом сдал рапорт принимающему, тот доложил губернатору.

Николай Любимов выступил с обращением и поздравил всех с 77-летием Победы. Он отметил, что война стерла все границы, кроме линии фронта между добром и злом.

Мимо мемориала, выполнявшего роль трибуны, прошли части рязанского гарнизона: десантники, курсанты академии ФСИН, подразделения судебных приставов, МЧС, отряд Юнармии и отряды кадетов из двух рязанских школ (кадеты ВДВ и кадеты МЧС).

Пронесли знамя Победы, за ним пошел «Бессмертный полк», к нему присоединился митрополит Марк.