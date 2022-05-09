Любимов принял участие в акции «Бессмертный полк» в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов присоединился к патриотической акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 мая в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов присоединился к патриотической акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 мая в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В День Победы более 50 тысяч жителей региона приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», из них более 20 тысяч — в Рязани.

Губернатор Николай Любимов и его семья присоединились к шествию. Они пронесли фотографии своих близких, сражавшихся в Великую Ответственную войну: деда губернатора Алексея Никитина и деда его жены — Ивана Кузьмина. Во главе колонны курсанты училища ВДВ развернули Знамя Победы размером 10 на 20 м.

В Рязани после торжественного марша войск Рязанского территориального гарнизона многотысячная колонна «Бессмертного полка» в сопровождении волонтеров проследовала от площади Победы по Первомайскому проспекту и площади Ленина до Соборной площади. Жители держали в руках портреты участников Великой Отечественной войны, а также лозунги победы над нацизмом. Рязанцы также пронесли портреты погибших в ходе спецоперации на Украине, а также во время военных операций.

По словам Любимова, люди из-за пандемии два года ждали возможности поучаствовать в акции, и вышли с детьми, несмотря на непогоду.

«Люди, которые пришли сегодня, несли портреты своих предков с такой гордостью, таким чувством и любовью, что абсолютно всем должно быть понятно, особенно тем, кто настроен нас сломать: мы обязательно победим. Такой дух, такую волю народа не сломить ничем, никакими санкциями, никакими ограничениями», — сказал Любимов.

Акция «Бессмертный полк» прошла в День Победы во всех муниципальных образованиях региона. Трансляцию празднования 9 Мая в Рязани можно увидеть на официальной странице Рязанской области в соцсети «ВКонтакте».

На фронтах воевали 300 тысяч рязанцев, более половины из них не вернулись домой. Рязанская область в годы Великой Отечественной войны дала стране больше всех Героев Советского Союза — более 350 человек.