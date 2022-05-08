Жители Херсонской области получат российские паспорта

Власти Херсонской области заявили, что в регионе начнут выдавать российские паспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Херсонской области заявили, что в регионе будут выдавать российские паспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Документы жители начнут получать уже в этом году, сообщил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он добавил, что все граждане, которые находятся на территории области, будут иметь право стать гражданами Российской Федерации.

Напомним, российские военные во время спецоперации на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать субъектом России.