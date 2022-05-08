В Рыбном пропал 15-летний школьник

В Рыбном пропал мальчик 2007 года рождения. Андрея Соловьева не могут найти с 6 мая этого года, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

В Рыбном пропал мальчик 2007 года рождения. Андрея Соловьева не могут найти с 6 мая этого года, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».