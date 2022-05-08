В Рыбном пропал 15-летний школьник
В Рыбном пропал мальчик 2007 года рождения. Андрея Соловьева не могут найти с 6 мая этого года, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».
В Рыбном пропал мальчик 2007 года рождения. Андрея Соловьева не могут найти с 6 мая этого года, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда
Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие. Одежда: черная толстовка с капюшоном, черные спортивные штаны с белым лампасом, черные кроссовки. Всех, кто видел подростка или знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: дежурный отряда: