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В Рыбном пропал 15-летний школьник
В Рыбном пропал мальчик 2007 года рождения. Андрея Соловьева не могут найти с 6 мая этого года, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

В Рыбном пропал мальчик 2007 года рождения. Андрея Соловьева не могут найти с 6 мая этого года, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие. Одежда: черная толстовка с капюшоном, черные спортивные штаны с белым лампасом, черные кроссовки. Всех, кто видел подростка или знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: дежурный отряда: +7 (920) 980-21-71; +7 (4912)51-21-71; полиция: 112.