В Рязани вновь эвакуировали посетителей ТРЦ «М5 Молл»

В рязанский ТРЦ «М5 Молл» второй раз за выходные временно не пускают посетителей. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили РЗН. инфо очевидцы.

В рязанский ТРЦ «М5 Молл» второй раз за выходные временно не пускают посетителей. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили РЗН. инфо очевидцы.

По их словам, охранники сообщают об эвакуации.

По данным на 18:40, посетителей начали запускать.

Напомним, 8 мая в Рязани проходят масштабные проверки безопасности, правоохранители с собаками были замечены в том числе в «М5 Молл».

Накануне торгово-развлекательный центр на время закрыли из-за сообщения о минировании.