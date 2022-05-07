В Рязани ТРЦ «М5 Молл» закрыли из-за звонка о минировании

Рязанский торгово-развлекательный центр «М5 Молл» временно закрыли из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила администрация центра в соцсетях.

Рязанский торгово-развлекательный центр «М5 Молл» временно закрыли из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила администрация центра в соцсетях.

«Детский праздник пройдет после возобновления работы ТРЦ», — говорится в сообщении.

Позже в ТРЦ сообщили, что работа возобновлена, а детский праздник начнется в 16:00.