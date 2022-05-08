Россиян предупредили о новом всплеске заболеваемости COVID-19

Иммунолог Николай Крючков перечислил признаки, указывающие на новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России. Об этом кандидат медицинских наук рассказал в интервью радио Sputnik.

Иммунолог Николай Крючков перечислил признаки, указывающие на новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России. Об этом кандидат медицинских наук рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, всплески распространения инфекции возможны в стране в мае и июне. Крючков считает, что первый из них уже затронул крупные города.

«Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с „дельтой“, ни с „омикроном“», — подчеркнул специалист.

Крючков пояснил, что на подъем заболеваемости указывают определенные статистические данные. Косвенные признаки новой волны, по его мнению, видны по динамике смертности и по сдвигу в числе госпитализаций.

При этом он полагает, что медики выявляют далеко не все новые случаи заражения коронавирусом.

«Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России», — добавил Крючков.

Более масштабного подъема заболеваемости коронавируса стоит ждать осенью, считает иммунолог, так как могут появиться новые «линии коронавирусной инфекции».