В Рязани пропала 76-летняя женщина

В Рязани разыскивают пропавшую женщину. Нелли Михайловна Ермакова (Попова) 1946 года рождения вышла из дома 6 мая и не вернулась. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Рязани разыскивают пропавшую женщину. Нелли Михайловна Ермакова (Попова) 1946 года рождения вышла из дома 6 мая и не вернулась. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 150 см, нормального телосложения, волосы темно-русые с сединой, удлиненное каре, серые глаза.

На женщине: черная водолазка с надписью She, майка в полоску, черные спортивные штаны, оранжевые тапочки с мехом.