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В Рязани 9 мая изменится схема движения транспорта
В Рязани на время проведения праздничных мероприятий 9 мая изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Рязани на время проведения праздничных мероприятий 9 мая изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 7:00 до 9:00 и с 17:10 до 22:15 из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет закрыто движение транспорта по Первомайскому проспекту от пересечения с улицы Вокзальной до Дзержинского.

Изменения коснутся схемы движения троллейбусов, автобусов и маршрутов коммерческих перевозчиков.

Изменятся маршруты движения городского транспорта с 9:00 до 12:00 в связи с закрытием движения по Первомайскому проспекту от Вокзальной улицы Ленина.

Полностью о всех изменениях читайте здесь.

Напомним, во время празднования Дня Победы в Рязани усилят меры безопасности. Входы для построения колонны организуют через рамки металлодетектора.