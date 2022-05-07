В Рязани 9 мая на площади Победы установят металлодетекторы

Во время празднования Дня Победы в Рязани усилят меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Во время празднования Дня Победы в Рязани усилят меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В городе пройдет множество торжественных мероприятий, приуроченных к празднику. Одно из самых масштабных — «Бессмертный полк». Рязанцы пронесут в строю портреты родственников, которые боролись за Победу в Великой Отечественной войне.

В этом году при проведении массовых мероприятий предусмотрены повышенные меры безопасности. Входы для построения колонны организуют через рамки металлодетектора на Первомайском проспекте в районе домов 63, 78, 68/2 (Малое шоссе) и на улице Чкалова в районе дома 2/53. Первомайский проспект в районе домов №№ 63 и 78 (это перекресток с Вокзальной улицей) — центральный основной сбор Бессмертного полка.

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