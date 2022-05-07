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В Новомичуринске рыбаки выловили из воды тело мужчины
В Новомичуринске в субботу, 7 мая, днем рыбаки заметили в воде недалеко от понтонного моста плывущего по течению мужчину. Он утонул, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Новомичуринске в субботу, 7 мая, днем рыбаки заметили в воде недалеко от понтонного моста плывущего по течению мужчину. Он утонул, сообщается на сайте ИД «Пресса».

«Мы гуляли по пляжу и увидели небольшую черную собачку. Она очень громко лаяла в сторону воды и бегала по берегу. Потом поняли, что в воде что-то происходит. Двое рыбаков сначала затащили мужчину (он был в одежде) в лодку. Довезли его до пляжа и вызвали скорую и полицию. Потом скорая уехала, а полиция осталась», — рассказал очевидец.

Пожилой мужчина был мертв. По предварительным данным, ему стало плохо, и он упал в воду с моста.