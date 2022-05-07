Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
15°
Вск, 08
16°
Пнд, 09
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 22:13
Нал. EUR 0 / 10000 22:13
Новости
Публикации
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
Вчера 16:59
1 003
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
6 462
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
9 775
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
7 404
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Следователи установили личность утонувшего мужчины в Новомичуринске
Установлена личность мужчины, тело которого обнаружили в водоеме в Новомичуринске в субботу, 7 мая. Погибший — местный житель 1957 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлена личность мужчины, тело которого обнаружили в водоеме в Новомичуринске в субботу, 7 мая. Погибший — местный житель 1957 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительной информации, мужчина гулял с собакой. Как он попал в воду, неизвестно. Местные жители обнаружили мужчину, когда он был уже мертв.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Устанавливаются обстоятельства смерти.

Напомним, ранее стало известно, что рыбаки заметили в воде недалеко от понтонного моста плывущее по течению тело мужчины.