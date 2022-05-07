Следователи установили личность утонувшего мужчины в Новомичуринске

Установлена личность мужчины, тело которого обнаружили в водоеме в Новомичуринске в субботу, 7 мая. Погибший — местный житель 1957 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлена личность мужчины, тело которого обнаружили в водоеме в Новомичуринске в субботу, 7 мая. Погибший — местный житель 1957 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительной информации, мужчина гулял с собакой. Как он попал в воду, неизвестно. Местные жители обнаружили мужчину, когда он был уже мертв.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Устанавливаются обстоятельства смерти.

Напомним, ранее стало известно, что рыбаки заметили в воде недалеко от понтонного моста плывущее по течению тело мужчины.