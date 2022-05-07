Россияне начали массово отменять бронирования в гостиницах Крыма

Российские туристы начали массово отменять бронирования в крымских отелях на май и июнь из-за сообщений авиакомпаний об отмене рейсов. Об этом рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Российские туристы начали массово отменять бронирования в крымских отелях на май и июнь из-за сообщений авиакомпаний об отмене рейсов. Об этом рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

По словам Волкова, в отелях Крыма в этом сезоне наблюдаются проблемы с загрузкой. Она не превышает в среднем 40%.

«В некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов», — пояснил глава ОСИГ.

Напомним, Росавиация ограничила полеты в несколько аэропорты России с 24 февраля. Меры неоднократно продлевали, сейчас они действуют до 13 мая. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.