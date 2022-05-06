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В рязанской Песочне во время капремонта закрасили мозаику на одном из фасадов домов
Однако в управлении градостроительства заявили, что в паспортах объектов мозаики обозначены и должны остаться на фасаде.

В рязанской Песочне во время капремонта закрасили мозаику на одном из фасадов домов. Пост об этом в пятницу, 6 мая, появился в группе «Рязань».

По словам рязанки, на домах № 18, 20 и 22 по улице Новоселов ведется капитальный ремонт зданий. На всех трех домах изображены советские мозаики, одну из которых уже закрасили.

«В управлении градостроительства сказали, что в паспортах объектов мозаики обозначены и должны остаться на фасаде, т. е. не быть закрашенными. В фонде капитального ремонта сказали, что 06.05 проверят эти дома на добросовестное выполнение ремонта подрядчиком. Интересно, когда очистят мозаику на доме № 18?» — написала рязанка.