В рязанской Песочне во время капремонта закрасили мозаику на одном из фасадов домов

Однако в управлении градостроительства заявили, что в паспортах объектов мозаики обозначены и должны остаться на фасаде.

В рязанской Песочне во время капремонта закрасили мозаику на одном из фасадов домов. Пост об этом в пятницу, 6 мая, появился в группе «Рязань».

По словам рязанки, на домах № 18, 20 и 22 по улице Новоселов ведется капитальный ремонт зданий. На всех трех домах изображены советские мозаики, одну из которых уже закрасили.