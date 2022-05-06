В Центробанке предупредили о возможных задержках при проведении операций

Неудобства связаны с техническими работами.

В Центробанке предупредили о возможных задержках при проведении операций. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба регулятора.

Неудобства связаны с техническими работами. В Банке России пояснили, что в настоящее время клиенты могут наблюдать замедление обработки операций в сервисах платежной системы.

«Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее», — сказали в ЦБ.

Регулятор заверил, что все средства клиентов сохранны несмотря на техработы. Как только они завершатся, клиентов уведомят об этом.