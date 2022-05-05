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Врач рассказала о вероятности слепоты из-за COVID-19
По словам терапевта Светланы Божко, угрозу представляют тромботические осложнения коронавируса.

У человека есть шанс ослепнуть во время заражения коронавирусом. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на терапевта высшей категории Светлану Божко.

По словам врача, угрозу представляют тромботические осложнения COVID-19. Среди них окклюзия артерий сетчатки глаза и тромбоз центральных вен. «Не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва, которое чревато снижением остроты зрения вплоть до полной слепоты», — подчеркнула Светлана Божко.

При этом, по словам врача, есть шанс, что зрение не восстановится. Ситуация зависят от своевременности обращения за помощью и уровня изменений зрительного аппарата. «При длительно существующей ретинопатии (патология нарушения зрения, вызванная поражением сетчатки) или тромбозе есть риск необратимых изменений, после которых не удастся вернуть зрение к показателям „до болезни“», — сказала терапевт. Из-за этого в случае незначительных офтальмологических симптомов необходимо обращаться к специалистам, констатирует Божко.