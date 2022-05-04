В Канищеве сгорели четыре частных дома

Пожар произошел в среду, 4 мая, на улице Луговой.

В Канищеве сгорели четыре частных дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС,

Пожар произошел в среду, 4 мая, на улице Луговой. Сообщение о пожаре поступило в 04:28. Загорелись четыре одноэтажных частных дома под одной крышей на площади 120 квадратных метра. Возгорание потушили в 05:44.

Из помещений эвакуировали пять человек.

Всего на тушение пожара выезжали девять единиц техники и 26 человек личного состава.