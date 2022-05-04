В Горроще пьяный мужчина угрожал задушить бывшую жену

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

В Горроще пьяный мужчина угрожал задушить бывшую жену. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 мая, на 3-м Мопровском переулке. В полицию позвонила 42-летняя рязанца и рассказала, что ей угрожает бывший муж. На адрес выехали полицейские с кинологом.

Выяснилось, что пьяный 44-летний рязанец забрался в квартиру на втором этаже через балкон и угрожал задушить женщину. Перед приездом полицейских он скрылся, но его задержали на улице. Мужчина ранее был судим за незаконное хранение наркотиков.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.