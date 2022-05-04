Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка

Ранее сообщалось, что компания приостановила продажу напитков в России из-за конфликта на Украине.

Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании.

Джеймс Квинси сообщил, что рассматривает возможность «полного исчезновения в какой-то момент» компании Coca-Cola с российского рынка. Он пояснил, что не считает, что уход компании окажет влияние на позицию властей России.

«Символизм важен, но он не будет решающим фактором», — сказал Квинси.

Ранее сообщалось, что компании PepsiCo и Coca-Cola приостановили продажу напитков в России из-за конфликта на Украине.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что намерен купить компанию Coca-Cola, «чтобы вернуть кокаин».