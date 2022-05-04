Александра Невзорова *объявили в розыск

Тележурналиста разыскивают по статье уголовного кодекса.

Журналиста Александра Невзорова* объявили в розыск. Об этом сообщило РИА Новости .

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в ответе на запрос журналистов. При этом название статьи не сообщается.

Напомним, в марте на журналиста и телеведущего заведено дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации». 22 апреля его внесли в реестр СМИ-иностранных агентов.

*признан в России СМИ-иностранным агентом