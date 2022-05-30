Ярмарки выходного дня в Рязани пройдут на четырех площадках

На прошлой неделе в ярмарках выходного дня участвовали 162 рязанских производителя.

Ярмарки выходного дня в Рязани пройдут на четырех площадках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В субботу, 4 июня, торговлю организуют на улице Дзержинского на территории УРТ, а также на площадках перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».

На прошлой неделе в ярмарках выходного дня участвовали 162 рязанских производителя.

Фермеры продали девять тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, семь тонн молока и молочных продуктов, шесть тонн хлеба и хлебобулочных изделий, три тонны овощей, полторы тонны картофеля, 400 килограмм меда, 100 килограмм живой рыбы, а также 30 килограмм яблок.