В Рязанской области ожидается небольшой дождь и +25 градусов
Прогноз на вторник, 31 мая, опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области во вторник, 31 мая, ожидается переменная облачность. Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.
Ночью будет преимущественно без осадков. Температура составит +7…+12 градусов. Днем возможен небольшой кратковременный дождь. Столбик термометра покажет отметку +20…+25 градусов.
Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Днем во время дождя возможны порывы до 15 метров в секунду.