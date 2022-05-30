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В Минобре исключили возврат к советской системе образования
Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев заявил, что ради отказа от Болонской системы российское образование не будут «ломать через колено».

В Минобре исключили возврат к советской системе образования. Об этом пишет РИА Новости.

Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев заявил, что ради отказа от Болонской системы российское образование не будут «ломать через колено».

По его словам, национальная система образования будет сформирована с учетом опыта отечественного образования внутри международного процесса. Также будут учтены международные интересы России, интересы абитуриентов и вузов.

Для разработки новой системы в Минобре планируют организовать дискуссию среди профессионалов образования.

Ранее сообщалось, что в России откажутся от Болонской системы образования, а в Госдуме допустили пошаговую ликвидацию ЕГЭ.