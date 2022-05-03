В Подмосковье при пожаре в многоэтажке погибли три человека

Один выпрыгнул с четвертого этажа, еще двое отравились в лифте угарным газом.

В Подмосковье при пожаре в многоэтажке погибли три человека. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил telegram-канал Mash.

Пожар случился в Мытищах в многоэтажке на Олимпийском проспекте. На вызов приехали экстренные службы. Из пожара удалось спасти 8 человек, включая двоих детей.

Погибли трое. Один житель дома пытался спастись от огня и выпрыгнул с четвертого этажа. Он скончался в машине скорой помощи. Два человека во время пожара отравились в лифте угарным газом.

По данным пресс-службы подмосковного губернатора, еще 15 человек отравились угарным газом, но остались живы.

Позже стала известна причина пожара в многоэтажке.