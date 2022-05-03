Причиной пожара в подмосковных Мытищах стало неосторожное обращение с огнем

Хозяин квартиры на четвертом этаже уснул с непотушенной сигаретой.

Причиной пожара в подмосковных Мытищах стало неосторожное обращение с огнем. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил telegram-канал 112.

Хозяин квартиры на четвертом этаже уснул с непотушенной сигаретой. Когда проснулся — решил выпрыгнуть из окна, чтобы спастись. Его госпитализировали, но он от полученных травм он скончался.

Также установили личность двоих задохнувшихся в лифте. Это 46-летний и 35-летние граждане Узбекистана.

Напомним, пожар в подмосковных Мытищах засняли на видео.