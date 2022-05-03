В Госдуме рассказали о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал переход к четырехдневной рабочей неделе «вопросом недалекого будущего». Об этом он заявил в интервью
При этом, по словам парламентария, некоторые предприятия уже функционируют в подобном формате — в рамках неполной или дистанционной занятости.
«Тем более, в разгар пандемии это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия. Но главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна», — отметил депутат.
Как подчеркнул Нилов, для отдельных видов бизнеса подобный переход будет означать прямое сокращение прибыли.
«Мое мнение — рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят», — заверил политик.
Депутат отметил, что пандемия COVID-19 показала: нормальный баланс между работой и свободным временем вполне возможен в условиях технического совершенствования.