Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
15°
Срд, 04
12°
Чтв, 05
ЦБ USD 71.02 -1.28 30/04
ЦБ EUR 74.56 -0.75 30/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
3 764
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
7 103
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
4 860
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
8 759
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Госдуме рассказали о переходе на четырехдневную рабочую неделю
По словам депутата Ярослава Нилова, это «вопрос недалекого будущего».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал переход к четырехдневной рабочей неделе «вопросом недалекого будущего». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

При этом, по словам парламентария, некоторые предприятия уже функционируют в подобном формате — в рамках неполной или дистанционной занятости.

«Тем более, в разгар пандемии это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия. Но главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна», — отметил депутат.

Как подчеркнул Нилов, для отдельных видов бизнеса подобный переход будет означать прямое сокращение прибыли.

«Мое мнение — рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят», — заверил политик.

Депутат отметил, что пандемия COVID-19 показала: нормальный баланс между работой и свободным временем вполне возможен в условиях технического совершенствования.