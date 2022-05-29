Рязанцы сфотографировали сближение Юпитера и Марса

Рязанские любители астрономии наблюдали в ночь на 29 мая сближение Юпитера и Марса. Фото опубликованы в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Рязанские любители астрономии наблюдали в ночь на 29 мая сближение Юпитера и Марса. Фото опубликованы в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Планеты разделяло расстояние в 0,5° — примерно диаметр лунного диска.

«Небо на самом деле было уже очень светлое (после 3:00), Марс глазом я не видела (Юпитер сиял, как обычно, и увидеть его труда не составляло). Но в искатель 8Х50 Марс был виден отлично», — написала рязанка, запечатлевшая явление.