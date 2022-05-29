Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 29
15°
Пнд, 30
17°
Втр, 31
19°
ЦБ USD 66.4 4.35 28/05
ЦБ EUR 69.44 5 28/05
Нал. USD 68.77 / 69.5 28/05 08:03
Нал. EUR 68.77 / 69.5 28/05 08:03
Новости
Публикации
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
26 мая 17:12
1 972
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
25 мая 14:10
4 163
Пять мифов о работе в книжном магазине
27 мая во всех магазинах «Читай-город» пройдет акция «Б...
25 мая 13:42
2 412
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
23 мая 11:58
4 814
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы сфотографировали сближение Юпитера и Марса
Рязанские любители астрономии наблюдали в ночь на 29 мая сближение Юпитера и Марса. Фото опубликованы в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Рязанские любители астрономии наблюдали в ночь на 29 мая сближение Юпитера и Марса. Фото опубликованы в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Планеты разделяло расстояние в 0,5° — примерно диаметр лунного диска.

«Небо на самом деле было уже очень светлое (после 3:00), Марс глазом я не видела (Юпитер сиял, как обычно, и увидеть его труда не составляло). Но в искатель 8Х50 Марс был виден отлично», — написала рязанка, запечатлевшая явление.