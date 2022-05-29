В «Фасадстройсервис» опровергли причастность к мусорной свалке у спорткомплекса «Алмаз»

В ООО «Фасадстройсервис» прокомментировали информацию в СМИ и соцсетях о том, что недалеко от поликлиники № 14 и биатлонного комплекса «Алмаз» появилась мусорная свалка.

В ООО «Фасадстройсервис» прокомментировали информацию в СМИ и соцсетях о том, что недалеко от поликлиники № 14 и биатлонного комплекса «Алмаз» появилась мусорная свалка.

Как рассказали РЗН. инфо в компании, «Фасадстройсервис» является подрядной организацией, которая проводит реставрационные работы здания горполиклиники № 14. При этом строительный мусор с объекта вывозят наемные организации по договору подряда.

«Мы соблюдаем все нормы и правила при осуществлении работ, дорожим своей репутацией, и сложившаяся ситуация крайне недопустима! К 18:30 29 мая руководитель ООО „Фасадстройсервис“ Гришин В. А. обратился в полицию с заявлением и выехал с представителями УМВД по Рязанской области на место свалки для разбирательства», — добавили в компании.

Напомним, ранее в интернете рязанка опубликовала фото мусорной свалки. Среди строительных отходов заметили старую вывеску 14-й поликлиники.